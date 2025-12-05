Спутниковая связь: Starlink начал предоставлять услуги в Корее - для частных лиц и предприятий

05.12.2025, MForum.ru

4 декабря 2025 года в Корее началось официальное предоставление услуг SpaceX Starlink. Услуги спутниковой связи с низких орбит доступны всем желающим - как физлицам, так и бизнесам. Об этом сообщает The Investor.

Подключиться к услуге можно на сайте компании, стоимость домашнего тарифа составляет $59 в месяц. Услуга обеспечивает безлимитный трафик со скоростями до 135 Мбит/с в сторону пользователя и до 40 Мбит/с в направлении спутника. Установка оборудования обойдется в 550 тысяч вон ($373).

Впрочем, учитывая что средняя скорость LTE в Корее - 179 Мбит/с по данным тестов, проводимых госструктурами, основной спрос на услуги Starlink ожидается не столько от физлиц (кроме совсем уж удаленных, уединенных местоположений), сколько со стороны бизнеса.

В частности, наибольший спрос ожидается от морского транспорта, авиации, служб экстренного реагирования. Благо Starlink предоставляет гарантии уровня обслуживания (SLA) и даже приоритезацию пропускной способности.

В работе с B2B-клиентами Starlink будет взаимодействовать с местными операторами SK Telink и KT Sat, которые займутся продажами и поддержкой, а также разработкой отраслевых приложений для судовождения, транспорта и госучреждений.

Спутниковая инфраструктура сможет выступить неплохим способом резервирования наземной в ситуациях стихийных бедствий, поддерживая связь во время нередких сбоев в удаленных или горных районах из-за случающихся повреждений транспортных каналов.

«Это не замена, а начало многослойной архитектуры связи, объединяющей наземные и спутниковые сети», — сказал Сон Ёнгын, руководитель отдела перспективной стратегии ETRI.

Во всем мире Starlink управляет более чем 7600 спутниками и обслуживает более 8 миллионов пользователей в 115 странах.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: LEO низкоорбитальные спутниковые группировки созвездия спутниковая связь Корея Starlink SpaceX

--