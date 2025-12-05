Спутниковая связь: Как будет выглядеть ситуация с низкоорбитальными спутниками связи через несколько лет

MForum.ru
05.12.2025,
Картинка создана на основе заявок в МСЭ от различных компаний, которые создают или собираются создать свое созвездие.
источник картинки - журнал Nature
Часть проектов, которые показаны на рисунке, скорее всего, никогда не будут воплощены.
Фантастические цифры демонстрирует, например, проект Cinnamon-937 на 327 тысяч спутников, поданный правительством Руанды (что^^), за которым стоит известный предприниматель, основатель компании E-Space. Возможно это было чем-то вроде попытки "сквоттинга" квоты радиочастот в космическом пространстве для последующей их сдачи в аренду?
Тот же предприниматель заявлял о планах создания LEO-созвездия Semaphore-C из 116 400 спутников, вращающихся в 810 плоскостях на высотах 414, 500 и 600 км. Строить свои спутники американская компания собиралась во Франции.
Но есть, конечно, и куда более реальные созвездия, создаваемые американскими, китайскими и европейскими участниками LEO-рынка. На картинке можно заметить и российский проект Рассвет.
теги: LEO низкоорбитальные спутниковые группировки созвездия спутниковая связь
