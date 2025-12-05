Спутниковая связь: Как будет выглядеть ситуация с низкоорбитальными спутниками связи через несколько лет

05.12.2025, MForum.ru

Картинка создана на основе заявок в МСЭ от различных компаний, которые создают или собираются создать свое созвездие.





источник картинки - журнал Nature



Часть проектов, которые показаны на рисунке, скорее всего, никогда не будут воплощены.

Фантастические цифры демонстрирует, например, проект Cinnamon-937 на 327 тысяч спутников, поданный правительством Руанды (что^^), за которым стоит известный предприниматель, основатель компании E-Space. Возможно это было чем-то вроде попытки "сквоттинга" квоты радиочастот в космическом пространстве для последующей их сдачи в аренду?

Тот же предприниматель заявлял о планах создания LEO-созвездия Semaphore-C из 116 400 спутников, вращающихся в 810 плоскостях на высотах 414, 500 и 600 км. Строить свои спутники американская компания собиралась во Франции.

Но есть, конечно, и куда более реальные созвездия, создаваемые американскими, китайскими и европейскими участниками LEO-рынка. На картинке можно заметить и российский проект Рассвет.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: LEO низкоорбитальные спутниковые группировки созвездия спутниковая связь

--