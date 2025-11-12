Спутниковая связь: Vodacom договорился о предоставлении услуг и оборудования Starlink в Африке

MForum.ru
12.11.2025,
Низкоорбитальные спутники Starlink обеспечивают высокоскоростной интернет с малой задержкой. Для Vodacom они станут «дополняющим слоем» к существующей наземной инфраструктуре (4G, 5G, оптоволокно) и позволят предлагать клиентам различные услуги, например, резервирование наземного интернета на принципе «плати по мере использования» и «100% неразрывное» соединение. А также наращивать покрытие, особенно в удаленных и сельских районах.
Vodacom договорился, что будет перепродавать оборудование и услуги Starlink корпоративным и малым бизнес-клиентам по всей Африке.
Starlink уже работает на 25 рынках Африки.
Несмотря на общеафриканский масштаб сделки с Vodacom, запуск услуг в каждой конкретной стране, включая Южную Африку, зависит от получения местных регуляторных разрешений.
Это не эксклюзивная и даже не первая сделка оператора африканских сетей наземной сотовой связи и американской компании–провайдера внеземной связи на базе низколетящих спутников. Ранее соглашение со SpaceX заключила Airtel Africa, а главный конкурент Vodacom, MTN Group, пока что изучает вопрос.
