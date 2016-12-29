Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 замечен в Geekbench

29.12.2016, MForum.ru

Известно, что сердцем многих флагманских смартфонов образца 2017 года станет чипсет Qualcomm Snapdragon 835. Анонс самого чипсета ожидается на CES 2017, однако первые результаты бенчмарков уже появились. И они не впечатляют.

В популярном тесте GeekBench отметился построенный на базе Snapdragon 835 смартфон Essential FIH-PM1. Рабочая частота процессора – 1,95 ГГц, объем ОЗУ – 4 Гб, программная основа Android Nougat 7.0. Результат устройства - 1844 баллов в одноядерном тесте и 5426 баллов в многоядерном. И если сравнить эти показатели с результатами, например, Onelus 3Т (Snapdragon 821) и Huawei Mate 9 (Kirin 960) то они не впечатляют. Впрочем, не стоит забывать о том, что речь идет о прототипе.