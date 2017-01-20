Это интересно: Опубликован список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 7 Nougat

20.01.2017, MForum.ru

17 января компания Samsung начала обновление до Android 7 Nougat смартфонов Galaxy S7 и S7 edge. Эти аппараты стали первыми устройствами корейского производителя, получившими обновление последней версии ОС Android. Также Samsung обнародовала список устройств, которые получат обновление позднее.

До Android 7 Nougat будут обновлены прошлогодние флагманы семейства Galaxy S6 (включая Galaxy S6 Edge и Galaxy S6 Plus), а также Galaxy Note. Получат обновление и смартфоны A-серии. В пресс-релизе указаны Galaxy A3 и A8, тогда как A5 и A7 не упоминаются. Впрочем, по имеющимся данным, Galaxy A5 однозначно получит обновление. Также в список на обновление включены планшеты Galaxy Tab А с S Pen и Tab S2 (LTE). Из интересных функций грядущего обновления можно упомянуть мультиоконный режим, режим Performance (включая Game Launcher), ответ непосредственно из области уведомлений и Samsung Pass, предназначенный для безопасного хранения логинов/паролей от интернет-ресурсов.