B2B: Билайн запускает маркетплейс для корпоративных клиентов и партнеров

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B2B: Билайн запускает маркетплейс для корпоративных клиентов и партнеров

31.05.2017, MForum.ru

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о создании собственной цифровой экосистемы - DECOS. В основе новой системы лежит технология виртуализации сетевых функций (NFV) и принцип маркетплейса.

DECOS будет использовать открытый код, что позволит партнерам «Билайн» интегрировать свои сервисы в систему максимально быстро, а корпоративным клиентам даст широкий выбор цифровых продуктов в качестве услуг по запросу (“as a service”). Проект планируется полностью завершить в 2018 году.

Экосистема DECOS представляет из себя набор модулей для предоставления VAS и OTT услуг, IoT и M2M решений, облачных колл-центров, телефонии и видео сервисов. Она реализована по аналогии с мобильными магазинами приложений и делится на два сегмента: для партнеров и для клиентов. Наши партнеры получают унифицированные инструменты для разработки собственных сервисов под нужды клиентов, а также интерфейс для их подключения. В свою очередь корпоративные клиенты могут выбрать необходимый сервис на «витрине» и подключить его в личном кабинете с помощью мобильного приложения или WEB-интерфейса платформы.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»: «Создание цифровой экосистемы - это еще один значительный шаг трансформации в digital-компанию. Мы первыми в России запускаем подобную экосистему в собственной сети используя самые последние технологические решения. Переход к виртуализации позволит нам предлагать клиентам сервисы и услуги, ранее нереализуемые телеком-операторами. Кроме того, такой подход позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру сети».

В рамках новой цифровой концепции DECOS уже запущены облачные решения для корпоративных клиентов. В их основе лежит технология виртуализации конечных устройств заказчика в облаке оператора (vCPE). На данное решение уже переведены B2B сервисы «Билайн», включая «Облачную АТС». Новое виртуальное решение отличается от традиционного сетевого подключения возможностью работать в любых сетях доступа: мобильной, фиксированной или Wi-Fi, открытом Интернете.

Сегодня корпоративные клиенты «Билайн» в Москве и Санкт-Петербурге могут воспользоваться необходимыми услугами во всех своих офисах вне зависимости от их географического расположения благодаря возможностям виртуальной платформы. Начиная со второй половины 2017 года планируется расширение географии и количества услуг, предоставляемых при помощи vCPE.

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© , по материалам пресс-релиза компании, MForum.ru

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