Пресс-релизы: ТТК запускает ОТТ-сервис «ТВ без границ»

04.07.2017, MForum.ru

Москва, Россия – 3 июля 2017 г. – ТрансТелеКом запускает ОТТ-сервис «ТВ без границ». С его помощью телевидение от ТТК с интерактивными функциями становится доступным для абонентов любых провайдеров домашнего интернета по всей территории России.

Сервис «ТВ без границ» от ТТК позволяет абонентам пользоваться всеми интерактивными функциями телевидения, в том числе паузой и перемоткой эфира, электронной программой передач, архивом телепрограмм до трех дней. Кроме того, адаптивная технология вещания позволяет смотреть любимые каналы без задержек вне зависимости от скорости интернет-соединения.

Абоненты «ТВ без границ» могут подключить пакет «Оптимальный» за 249 рублей в месяц. В него включены 70 каналов различной тематики, в том числе 7 - в HD-качестве. Помимо основного мультиплекса, пакет содержит новостные, развлекательные, познавательные, музыкальные, детские каналы. Для подключения услуги необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку.

«Совсем недавно мы запустили услугу интерактивного телевидения, и уже получаем положительные отзывы от пользователей. До конца года мы планируем предоставлять услугу на телефонах и планшетах на базе iOS и Android с возможностью объединять устройства в один аккаунт. Кроме того, в ближайшее время станет доступна функция видеопроката фильмов и телепередач, а также видеоконтент на основе месячной подписки», - рассказал вице-президент компании ТрансТелеКом по работе с массовым сегментом Алексей Назаров.

Подключить услугу «ТВ без границ» можно в офисах обслуживания ТТК. Подробная информация об условиях подключения и адреса офисов, где можно приобрести оборудование, доступна на сайте компании www.ttk.ru или по телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775 (звонок по России бесплатный).

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