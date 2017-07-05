Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально

MForum.ru
05.07.2017,
Анонс смартфонов Blade V7 и Blade V7 Lite состоялся еще на MWC 2016. Спустя 12 месяцев была представлена серия Blade V8 и, могло показаться, что серия Blade V7 стала историей. Однако компания ZTE решила выпустить Blade V7 Plus, получивший сканер отпечатка пальцев на задней панели и аккумулятор емкостью 2540 мАч.
В части аппаратной платформы ZTE Blade V7 Plus достаточно скромен. «Сердцем» новинки является устаревший чипсет MT6753 дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Не изменилась и диагональ экрана – 5,2 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. Фоточасть включает в себя 13 Мп тыловую (PDAF, вспышка) и 5 Мп фронтальную камеры. Впрочем, для многих самым большим разочарованием ZTE Blade V7 Plus может стать использование ОС Android 6.0 Marshmallow. Информации о цене ZTE Blade V7 Plus пока нет.
© Антон Печеровый,
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