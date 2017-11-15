Анонсы: Infinix Zero 5 – смартфон с 6 Гб ОЗУ и сдвоенной тыловой камерой

MForum.ru
15.11.2017,
Под брендом Infinix представлен смартфон Zero 5. Релиз новинки будет глобальным, а первыми попробовать новинку смогут покупатели из Индии. Появление Infinix Zero 5 в Flipkart ожидается уже 22 ноября.
Корпус Infinix Zero 5 сочетает металлическую заднюю панель с экраном закрытым минеральным стеклом Corning Gorilla Glass. Диагональ IPS-экрана новинки составляет 5,98 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. Внутри Infinix Zero 5 разместился чипсет MediaTek Helio P25 дополненный 6 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти.
Фоточасть Infinix Zero 5 включает в себя 16 Мп фронтальную камеру с апертурой f/2.0 и сдвоенную камеру на задней панели. Конфигурация основной камеры Infinix Zero 5 – 12 Мп основной сенсор (апертура f/2.0) и 13 Мп вспомогательный модуль с телеобъективом и апертурой f/2.6, что обеспечивает двукратное оптическое увеличение.
Также в наличии сканер отпечатка пальца, поддержка USB Type C, двух SIM-карт, выделенный слот microSD и аккумулятор емкостью 4350 мАч с функцией быстрой зарядки. Infinix Zero 5 работает под управлением Android 7.0 Nougat оболочкой Infinix XOS. Цена новинки с 64 Гб встроенной памяти составит 17 999 индийских рупий ($275), за версию со 128 Гб памяти понадобится заплатить 19 999 индийских рупий ($306). Infinix Zero 5 с 64 Гб памяти будет выпускаться в черном, золотом и красном вариантах, 128 Гб вариант представлен в черном, золотом и бронзовом цветах.
© Антон Печеровый,
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