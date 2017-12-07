Акции: Tele2 обещает 1 ТБ интернет-трафика владельцам новых Apple iPhone

MForum.ru
07.12.2017,
Чтобы воспользоваться предложением, нужно, чтобы были соблюдены несколько несложных условий, а именно, начиная с 6 декабря по 31 декабря 2017 года следует установить SIM-карту Tele2 в смартфон (подходят только iPhone 8, iPhone 8 Plus или iPhone X). Далее можно будет пользоваться мобильным интернетом в течение года. Пакет "1 терабайт" расходуется приоритетно и действует, либо до исчерпания объема, либо до 31 декабря 2018 года.
Проверить остаток трафика можно командой *155*00#, в ЛК на сайте или через мобильное приложение "Мой Tele2".
Какое-то специальное активирование услуги не требуется. Если вы купили новую карту Tele2 или перешли к Tele2 по MNP, услуга подключится автоматически в течение 5 дней после активации SIM-rкарты.
Получить услугу можно во всех регионах присутствия Tele2. Не имеет значения, где вы приобрели iPhone, важно только чья в нем SIM-карта. Если переставить SIM-карту с услугой "1 терабайт" в другое устройство, не участвующее в акции, услуга будет отключена. Если пакет вычерпать, то далее доступ в интернет будет предоставляться, согласно условиях тарифного плана. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового рынка Tele2 комментирует:
«Мы видим, как среди наших клиентов становится все больше пользователей Apple. За 10 месяцев этого года доля iPhone, зарегистрированных в сети Tele2, выросла на 25%. Именно пользователи iPhone являются самыми активными потребителями услуг передачи данных, поэтому мы уверены, что они оценят эти привилегии и качество новейшей сети передачи данных от Tele2. Акция позволит нашим клиентам надолго забыть о покупке интернет-трафика. Ведь 1 терабайт на год эквивалентен более чем 85 гигабайтам в месяц. Уникальность нашего предложения еще и в том, что участники акции получат весь терабайт сразу».
Сильное предложение. Мне оно нравится отсутствием массы ограничений типа "лимит на день", "лимит на месяц". 1 ТБ и сразу - делай, что хочешь. Без дополнительной оплаты. Уверен, что немало владельцев новых айфонов всерьез задумаются над переходом в сеть Tele2 - как о возможности получения почти бесплатного безлимитного интернета. Нагрузка на сеть в ближайшее время может подрасти, но поскольку владельцы новых айфонов не составляют большой доли в абонбазе, остальные пользователи сети вряд ли столкнутся с заметным ухудшением качества услуг (в отдельных регионах влияние акции может быть заметным). Если пользователи iPhone, привлеченные акцией, сочтут свой опыт приятным, они останутся в Tele2 и после ее завершения - это будет профитом оператора от акции. Абоненты, владеющие последними моделями айфонов - вкусная добыча для любого оператора, на их привлечение можно и потратиться.
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© Алексей Бойко,
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