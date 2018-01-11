Контракты: China Mobile начинает работать в России, МегаФон предоставит магистральный канал

MForum.ru
11.01.2018,
China Mobile, крупнейший по числу абонентов оператор в мире, зарегистрировал компанию в России. Задачей дочерней компании будет работа на российском рынке в интересах корпоративных клиентов China Mobile. Для этого компании придется получить соответствующие лицензии, которые уже есть у ее конкурентов - China Telecom и China Unicom.
Партнером китайского оператора в России выступает "МегаФон", который запустил магистральный маршрут емкостью 100 Гбит/c, проходящий между Азией и Европой через Монголию, Россию и Беларусь. China Mobile сможет арендовать каналы емкостью 10 Гбит/c в необходимом количестве. Впрочем, у китайцев есть выбор - партнерами China Mobile в России выступают также ТрансТелеКом и Ростелеком.
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теги: магистральная связь
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релиз]: «МегаФон» запустил новый высокоскоростной маршрут для China Mobile
11 января, 2018 года. «МегаФон» завершил масштабный проект по запуску магистрального маршрута емкостью 100Гбит/с для крупнейшего в мире оператора мобильной связи - China Mobile. Организация канала, соединившего международные узлы China Mobile, стала первым шагом в долгосрочной стратегии «МегаФона» по планомерному развитию собственной международной сети.
Магистральный проект был организован по географически уникальному трансконтинентальному маршруту «МегаФона». Эта скоростная наземная магистраль передачи данных между Европой и Азией проходит через территорию таких стран, как Монголия и Беларусь.
«МегаФон» предоставляет China Mobile услуги по аренде каналов Европа-Азия емкостью 10 Гбит/с. Запуск маршрута емкостью 100 Гбит/с позволит организовать доставку больших объемов данных международным клиентам China Mobile с высокой скоростью и надежностью.
«МегаФон» уже давно присутствует на азиатских рынках, это одно из наиболее стратегически важных для компании направлений развития. На сегодняшний день мы занимаем значимую долю рынка. Для нас большая честь стать первым провайдером сети высокой емкости для крупнейшего мирового оператора мобильной связи. Запуск маршрута позволит «МегаФону» нарастить долю рынка передачи данных между Европой и Азией. В дальнейшем мы планируем масштабировать услугу, в ближайшей перспективе – следующие 100-Гигабитные международные магистральные включения», – отметила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».
«Мы тщательно планируем развитие собственной международной сети и избирательно подходим к выбору поставщиков: для нас важны стабильность сети, высокие показатели качества и скорость передачи сигнала. «МегаФон» уже зарекомендовал себя как надежный партнер, с которым нас связывают плодотворные отношения в части предоставления услуг аренды каналов, обмена голосовым трафиком. Запуск нового маршрута позволит нам значительно повысить качество услуг, а также наиболее эффективно реализовать стратегию по наращиванию доли на ключевых для компании рынках», – подчеркнул Лу Цзин, глава представительства China Mobile International в России и СНГ.
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