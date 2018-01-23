Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели

23.01.2018, MForum.ru

В свое время под брендом Nokia вышли лучшие камерофоны – N95 , 808 PureView и Lumia 1020. И согласно утечке из социальной сети Baidu, в планах производителя есть продолжение этой традиции. Одной из ее реализаций может стать концептуальный смартфон с 5 объективами на задней панели.

Как утверждают информированные источники, новинка может получить имя Nokia 10, а ее демонстрация может состояться уже осенью этого года, в Барселоне на IFA 2018. Подробности об аппарате пока неизвестны, но судя по концепту, он получит сканер отпечатка пальца на задней панели. Тот же источник упоминает о чипсете Snapdragon 845, который допускает подключение до 7 камер разрешением до 32 Мп, поддерживает запись видео 4К и двухфазовый автофокус.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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