Слухи: Nokia 7 Plus – 6-дюймовый полноэкранный дисплей и сдвоенная камера

05.02.2018, MForum.ru

Первые упоминания о смартфоне Nokia 7 Plus были обнаружены при анализе приложения Nokia Camera. Затем эта новинка отметилась в Geekbench, что позволило получить больше информации об устройстве.

Ожидается, что Nokia 7 Plus будет оснащен 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, чипсетом Snapdragon 660 и 4 Гб ОЗУ. На задней панели новинки разместится сдвоенная камера в конфигурации 12+13 Мп с объективом Carl Zeiss. Оптику от Carl Zeiss получит и 16 Мп фронтальная камера, также поддерживающая профессиональный режим съемки. Из прочих особенностей можно упомянуть металлический корпус, керамический сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержку технологии объемного звука 360 ° (Nokia OZO) и трехмикрофонную систему записи звука, а также быструю зарядку 18 Вт. Предустановленная версия ОС – Android 8.0 Oreo с плановым обновлением до Android 8.1. Ожидаемая цена Nokia 7 Plus – от $300.