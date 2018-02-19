MWC2018: «Билайн» представит два российских стартапа на крупнейшей технологической конференции 4YFN в Барселоне

MForum.ru
19.02.2018,
19 февраля 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представит российские стартапы «Перчатка Брайля» и Tusion на конференции 4YFN (Four Years From Now) 26-28 февраля в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.
Уже три года подряд «Билайн» реализует проект поддержки инноваций «Оставь свой след» и помогает российским стартапам представлять на международной арене свои разработки, в том числе решения, направленные на развитие социально-значимых мобильных технологий. В этом году российские команды при поддержке «Билайн» будут участвовать в питчах конкурса 4YFN – это крупнейшая европейская стартап-площадка, которая ежегодно собирает сотни стартапов, инвесторов и корпораций со всего мира.
Отбор проектов проходил в рамках номинации Beeline Digital Experience в партнерства с ведущими российскими инновационными площадками – Сколково, ФРИИ, РВК, GoTech Форум и другими. По итогам питчей были выбраны две команды с уникальными технологическими решениями: K.PRO и Tusion.
Команда стартапа K.PRO разработала «Перчатку Брайля» — первое в мире устройство, которое решает вопрос бытовой коммуникации слепоглухих людей, а также помогает людям, испытывающим трудности с речью, например, после инсульта. Специальная программа моментально распознает речь и дословно передаст произнесенное пользователю устройства при помощи тактильных сигналов по принципу шрифта Брайля. Для ответа достаточно по тому же принципу, касаясь пальцами контактов на перчатке, набрать слова, которые моментально синтезируются в речь и передаются через смартфон. Время обучения пользования программой составляет 2-3 недели и скорость коммуникации составляет до 34 слов в минуту.
Разработчики Tusion создают программное обеспечение для повышения общей эффективности головного мозга через нейроигры. При помощи мобильного приложения от Tusion и нейродевайса пользователи могут не только наблюдать и контролировать мозговую активность, буквально играя в игры силой мысли, но и улучшить свои когнитивные способности, что применимо в программах для запоминания и обучения, улучшения сна и борьбы с вредными привычками. Разрабатываемые технологии в дальнейшем могут быть использованы и в других областях, например, для управления умными домами или повышения мобильности людей с ограниченными возможностями.
Проекты «Перчатка Брайля» и Tusion будут представлены на 4YFN двумя выставочными стендами , а также примут участие во встречах с инвесторами и потенциальными партнерами.
С 26 февраля по 1 марта 2018 года Ежегодный Всемирный мобильный конгресс - GSMA Mobile World Congress объединит ведущих операторов связи, производителей мобильных устройств и мультисервисных провайдеров. В течение трех дней проходят выставки, питч-сессии, воркшопы, встречи с потенциальными партнерами и дискуссии. Группа Veon Ltd. выступила партнером конференции 4YFN в рамках WMC.
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