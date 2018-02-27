Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9

27.02.2018, MForum.ru

В нише смартфонов с выгодным соотношением компания ZTE чувствует себя достаточно уверенно. И в рамках MWC 2018 производитель пополнил портфолио подобных устройств смартфонами Blade V9 и Blade V9 Vita.

ZTE Blade V9 представляет собой смартфон с передней и задней панелями из стекла и металлической рамкой. На задней панели устройства разместилась сдвоенная камера (16+5 Мп для определения глубины сцены) и дактилоскопический сенсор. Фронтальная камера новинки – одиночный сенсор разрешением 8 Мп. Диагональ экрана ZTE Blade V9 – 5,7 дюйма при разрешении 1440х2160 точек (соотношение 18:9). Внутри ZTE Blade V9 нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 450, 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора новинки – 3100 мАч, для подключения зарядного устройства используется разъем microUSB. Сохранился и 3,5 мм аудиоразъем. ОС - Android 8 Oreo из коробки.

ZTE Blade V9 Vita немного компактнее (диагональ экрана 5,45 дюйма, также 18:9) и проще с точки зрения спецификаций. В активе этой новинки присутствуют чипсет Snapdragon 435, 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, сдвоенная (13+2 Мп) тыловая камера и 5 Мп камера на передней панели. В тоже время емкость аккумулятора немного выше – 3200 мАч. ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita появятся на рынках Европы, Мексики и Китая. Цены начинаются от €269 ($ 330) за Blade V9 и €179 ($ 220) за Blade V9 Vita.