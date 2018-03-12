Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus

MForum.ru
12.03.2018,
В России начался прием предварительных заказов на смартфоны Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus, представленные Всемирном мобильном конгрессе. При этом Nokia 6 (2018) обозначен как «New Nokia 6», он же Nokia 6.1.
В активе Nokia 6.1 присутствует 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с 2,5D стеклом Gorilla Glass, чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 16 Мп тыловая и 8 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 8.0 Oreo в рамках инициативы Android One. Цена New Nokia 6 составит 17 990 рублей.
Спецификации Nokia 7 Plus включают в себя 6-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9, яркостью 500 нит при разрешении FullHD+, чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти (+ слот microSD). Тыловая камера также сдвоенная – 12 Мп с широкоугольным объективом апертурой f/1.75 (размер пикселя 1,4 мкм) + 13 Мп камера с апертурой f/2.6, пикселями 1 мкм и двукратным оптическим увеличением. Разрешение фронтальной камеры Nokia 7 Plus – 16 Мп, апертура f/2.0. Также в наличии 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, NFC, USB Type-C (2.0), фронтальный дактилоскопический сенсор и 3.5 мм аудиоразъем. Аккумулятора емкостью 3800 мАч этому аппарату хватит на 19 часов в режиме разговора. Цена Nokia 7 Plus составит 27 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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