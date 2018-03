Анонсы: Alcatel 1x с Android 8.1 Oreo (Go Edition) появился в Индии

14.03.2018, MForum.ru

Представленный на MWC 2018 смартфон Alcatel 1x Android Oreo (Go Edition) появился на индийском рынке. Напомню, этот смартфон относится к устройствам начального уровня, но при этом оснащен экраном с соотношением сторон 18:9 (5,3 дюйма, 960х480 точек).

Спецификации Alcatel 1x Android Oreo (Go Edition) включают в себя чипсет MediaTek MT6739, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб), 13 Мп камеру на задней панели и 5 Мп фронтальную камеру. При этом для тыловой камеры поддерживается с запись FullHD-видео и электронная стабилизация, а фронтальная может использоваться для идентификации владельца по лицу (функция Face Key). Набор коммуникационных интерфейсов Alcatel 1x Android Oreo (Go Edition) включает в себя 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC и USB OTG. Емкость аккумулятора – 2640 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo (Go Edition), оптимизированная для устройств со скромными характеристиками.