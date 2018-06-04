B2B: В Tele2 обновили линейку корпоративных тарифов

04.06.2018, MForum.ru

Вместо прежнего "алфавита" (тарифов Альфа, Бета, Гамма и Сигма), клиентам предложено выбирать между тарифами "Мой бизнес S", "Мой бизнес M" и "Мой бизнес L" (для Московского региона есть также "Мой бизнес XS". Новые пакеты не различаются набором услуг, вся разница только в объемах включенных услуг и размере абонентской платы.

В новых тарифах учтено сокращение пользования услугой отправки SMS, теперь в них меньше предоплаченных текстовых сообщений. Пакеты интернета, напротив, выросли. За 550 рублей пользователям тарифа "Мой бизнес М" предоставляется до 25 ГБ интернет-трафика и 1000 минут на звонки на номера других операторов по всей стране. Кроме того, в новой B2B линейки Tele2 есть сервис переноса неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц.

Все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, не расходующие основной пакет минут. Предоплаченные минуты пакета можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. В поездках по России условия тарифов не меняются - действуют тарифы домашнего региона. (На Крым это не распространяется).

В новые пакеты добавлен безлимитный доступ к отдельным соцсетям и мессенджерам: Facebook и ВКонтакте, WhatApp и Viber. Отметим отсутствие в списке Telegram, это минус. Также неограничен трафик сервисов яндекс - Навигатор, Карты и Транспорт. Безлимитный Youtube предлагается только тем, кто пользуется тарифом "Мой бизнес L".

По данным оператора, абонентская база B2B Tele2 в 2017 году выросла на 20%.

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