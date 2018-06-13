Роуминг: Тинькофф Мобайл снизил цены на услуги в Азербайджане, Грузии, Киргызстане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане

MForum.ru
13.06.2018,
Абоненты виртуального оператора "Тинькофф Мобайл" смогут получить услуги связи в роуминге дешевле в Азербайджане, Грузии, Киргызстане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане.
Клиентам Тинькофф Мобайл, путешествующим в Узбекистан, доступны к подключению 50 МБ интернет-трафика на день за 399 рублей. Объем пакета «Интернет на поездку» увеличился до 200 МБ и стоит 1499 рублей. В Азербайджане, Грузии, Киргизии, Молдавии и Таджикистане 100 МБ интернет-трафика стоят 299 рублей в сутки, а 500 МБ на всю поездку обойдутся абонентам Тинькофф Мобайл в 1299 рублей.
Также оператор снизил расценки на опцию "Безлимитные мессенджеры на день", которая позволяет звонить через них без ограничений на количество звонков и переписываться в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам и IMO.IM. В Узбекистане стоимость такого пакета составляет 149 рублей, в остальных странах – 79 рублей. Минута входящего или исходящего вызова в Азербайджане, Грузии, Киргизии, Молдавии и Таджикистане теперь стоит 19,9 рубля, в Узбекистане – 39,9 рубля. Во всех странах клиенты оператора могут подключить суточный пакет из 30 входящих минут за 59 рублей, который автоматически отключается при возвращении в Россию.
Тинькофф Мобайл одновременно снижает стоимость отправки SMS из Молдавии и Узбекистана – одно текстовое сообщение обойдется абоненту в 9,9 рубля. Таким образом, во всех странах СНГ оператор предлагает единую цену на исходящие SMS.
Тинькофф Мобайл предоставляет услуги связи с использованием радиоподсистемы и другой инфраструктуры оператора Tele2.
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