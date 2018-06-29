Пресс-релизы: Компания «Мобайл Парк» размещает информационные системы в облаке M1Cloud

MForum.ru

Пресс-релизы: Компания «Мобайл Парк» размещает информационные системы в облаке M1Cloud

29.06.2018, MForum.ru

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Компания Stack Group предоставила интегрированное решение Hybrid Infrastructure для физической и виртуальной ИТ-инфраструктуры разработчику и провайдеру геолокационных и телематических сервисов – компании «Мобайл Парк». Это решение включает размещение информационных систем в высоконадежном облаке M1Cloud и собственной физической ИТ-инфраструктуры в ЦОДе «М1».

Архитектура проекта создана специально для размещения сред разработки программного обеспечения, продуктивной среды ИТ-систем, когда предъявляются высокие требования к отказоустойчивости, производительности и защищенности ИТ-инфраструктуры, а также для размещения тестовых сред.

«Требования, предъявляемые к производительности и быстрой масштабируемости ресурсоёмких ИТ-систем заказчика, особенно в периоды пиковых нагрузок, обеспечиваются высококачественной современной технологической платформой, на которой построены облачные решения M1Cloud для разработчиков, что в результате повышает стабильность работы ИТ-сервисов для конечных пользователей», - прокомментировал Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group (M1Cloud).

Облако M1Cloud позволяет гибко масштабировать вычислительные мощности для новых проектов, а также оперативно управлять вычислительными ресурсами – виртуальными машинами, подбирая необходимую конфигурацию. Применяемые средства облачной защиты M1Cloud обеспечивает высокую надежность на уровне лучших корпоративных решений.

«Решение о переходе с физической инфраструктуры на облачную компания приняла три года назад. С этого момента, с помощью компании Stack Group, мы успешно реализуем свою стратегию, что позволяет нам предоставлять качественные услуги своим клиентам, оперативно масштабировать ресурсы и развивать новые программные продукты», – прокомментировал Михаил Хажинский, Генеральный директор ООО «Мобайл Парк».

Компания «Мобайл Парк» – разработчик и провайдер геолокационных и телематических сервисов с более чем десятилетним опытом работы на рынке. Приоритетные направления нашей деятельности: геолокационные сервисы для розничного и корпоративного рынков (LBS); телематические решения для автострахования (UBI); облачные системы сбора телеметрии и управления объектами (M2M, IoT). Решения предоставляются по модели PaaS.

Stack Group предоставляет высоконадежную ИТ-инфраструктуру корпоративного класса в России и за рубежом – M1Cloud (www.m1cloud.ru), построенную на базе двух центров обработки данных в России (в том числе в собственном дата-центре - «М1»), а также Франкфурте. Высокая надежность инфраструктуры и доступность на уровне 99,982% подтверждается сертификатом Tier III Certification ofDesignStack Group получила «Аттестат соответствия требованиям безопасности информации» для ГИС (К-1) и ИСПДн (УЗ-1), чтосвидетельствует о полном выполнении требований, предъявляемых к защищенной среде Приказами ФСТЭК №17 от 11.02.2013 и №21 от 18.02.2013. Stack Group получила от VMware самый значимый партнерский статус – Premier Service Provider по программе vCloud Air Network (VSPP), что свидетельствует об одном из лидирующих положений на рынке IaaS. Stack Group по партнерскому соглашению с международной компанией Equinix является единой «точкой входа» в России и СНГ для выполнения любого запроса на создание и развитие инфраструктуры в 145 дата-центрах Equinix по всему миру. Stack Group предоставляет доступ к глобальным сервисам через платформу Equinix Cloud Exchange для организации высоконадежных каналов связи в считанные минуты более чем с 500 облачными провайдерами.

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