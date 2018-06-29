Пресс-релизы: Qualcomm и New H3C продемонстрировали корпоративную точку доступа стандарта 802.11ax

MForum.ru
29.06.2018,
Сан-Диего – 26 июня 2018 – Сегодня на Всемирном мобильном конгрессе (WMC 2018) в Шанхае Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, и New H3C, дочерняя компания Tsinghua Unigroup, анонсировали выпуск устройства H3C WA6628 – точки доступа корпоративного уровня с поддержкой стандарта 802.11ax, работающей на основе чипсета Qualcomm Technologies IPQ8078. Она обеспечивает увеличение пропускной способности за счет поддержки 12 потоковых каналов, способных обслуживать одновременно до 1000 клиентских устройств. Планируется, что WA6628 поступит в продажу в сентябре 2018 года.
«Компания Qualcomm Technologies является движущей силой при переходе промышленности на стандарт 11ax, который позволит нашим клиентам внедрять инновации и предоставлять услуги быстрого беспроводного соединения конечным потребителям, – говорит Ирвинд Гай (Irvind Ghai), вице-президент Qualcomm Technologies по управлению продуктом. – Мы рады совместно с New H3C представить рынку мощные решения на базе нашего чипсета с поддержкой 802.11ax, которые предоставят предприятиям сетевые мощности, необходимые для обслуживания большого количества устройств и пользователей».
«Так как корпоративные сети продолжают развиваться и становиться плотнее, они требуют применения точек доступа нового поколения, которые смогут предоставить больше возможностей и обеспечить предприятия бо́льшими сетевыми мощностями”, - сказал Би Шоуэн (Bi Shouwen), вице-президент New H3C. - Технология 802.11ax способствует этому, и мы рады совместно с Qualcomm Technologies представить одну из мощнейших в отрасли точек доступа корпоративного уровня с поддержкой этого стандарта».
Полная версия пресс-релиза (на английском) доступна по ссылке: https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/06/26/qualcomm-and-new-h3c-ship-80211ax-enterprise-access-point
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