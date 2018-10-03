Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России

03.10.2018, MForum.ru

На официальном сайте ASUS засветился смартфон ROG Phone ZS600KL, представляющий собой младшую версию игрового смартфона ASUS. Объем встроенной памяти этой новинки составляет 128 Гб, тогда как топовый ASUS ROG Phone может похвастаться 512 Гб памяти.

Напомню, анонс ASUS ROG Phone состоялся в июне текущего года. Конфигурация «железа» включает в себя Qualcomm Snapdragon 845 с частотой ядер 2,96 ГГц, 8 Гб ОЗУ, 6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2160x1080 точек и частотой обновления 90 Гц, сдвоенную тыловую камеру (12+8 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой Quick Charge 4.0+. Впрочем, главное для ASUS ROG Phone – разнообразные игровые фишки и аксессуары. Цена ASUS ROG Phone с 128 Гб встроенной памяти в России составит 69 990 рублей. Сейчас страница новинки на официальном сайте недоступна.