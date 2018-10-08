Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus

08.10.2018, MForum.ru

На прошлой неделе компания HMD Global представила смартфон Nokia 7.1. И многие были разочарованы сходством этой новинки с Nokia 6.1 Plus, ее основными обновлениями стали оптика Carl Zeiss и технология Nokia PureDisplay.

Впрочем, в активе HMD Global есть еще один аппарат, который получит «Mega Display». Им может стать Nokia 7.1 Plus, а в интернете уже промелькнул тизер, где упоминается об этой функции. В Китае новинка может выйти под именем Nokia X7. По данным TENAA Nokia X7 получит 6,18-дюймовый дисплей разрешением 2246x1080 точек, 8-ядерный 2,2 ГГц процессор, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, связку 12 и 13 Мп модулей на задней панели, а также фронтальную камеру разрешением 20 Мп. Также упоминается об аккумуляторе емкостью 3400 мАч, что для подобного аппарата может оказаться излишне скромным. Анонс Nokia 7.1 Plus ожидается 11 октября.