Пресс-релизы: В DOM.RU Wi-Fi через соц.сети и портал Госуслуг

MForum.ru
09.10.2018,
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» добавил новую возможность авторизации и идентификации пользователей в сети DOM.RU Wi-Fi. Теперь выйти в интернет с мобильных устройств в зоне действия сети можно через портал Госуслуг и социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники.
Эти способы дополнили авторизацию гостевого доступа пользователей через номер мобильного телефона, по паспорту, а также авторизацию пользователей по учетным данным абонента услуг связи «Дом.ru». Подключить авторизацию через соц.сети и Госуслуги корпоративный клиент может онлайн в Личном кабинете на сайте b2b.domru.ru.
«Дом.ru Бизнес» впервые применил авторизацию через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА - портал Госуслуг) при реализации проекта общегородского Wi-Fi в Набережных Челнах. Услуга была запущена по заказу городских властей. При подключении к Wi-Fi пользователь автоматически попадает на страницу авторизации, выбирает пункт «Войти через Госуслуги», вводит логин (Телефон/Email/СНИЛС) и пароль от Единого портала Госуслуг. Этот тип авторизации такой же безопасный, как и остальные, телеком-оператор не получает доступа к личным данным граждан (историю заявлений на получение услуг, информацию о платежах, штрафах, задолженностях и пр. данным с портала Госуслуг).
При авторизации через социальные сети передается информация, которая необходима для регистрации, а также прочие данные, для формирования социально-демографической аналитики в целом по Wi-Fi-зоне. В дальнейшем эти данные помогут предпринимателям и маркетологам эффективнее анализировать свою целевую аудиторию, планировать рекламные кампании, разрабатывать интересные предложения, совершенствуя бизнес под реальные запросы клиентов.
Компания активно развивает обширную региональную Wi-Fi-сеть, которая насчитывает более 18 тысяч точек доступа по всей России (в т.ч. коммерческие локации, городские проекты в Москве, Санкт-Петербурге и пр.). Сеть «DOM.RU Wi-Fi» работает во многих кафе, кинотеатрах, торговых центрах, образовательных и медицинских учреждениях, на площадях, парках и скверах.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: авторизация и идентификация Wi-Fi ЕСИА Дом.ru Бизнес
+ +
Публикации по теме:
31.05. [Бизнес] Калейдоскоп: Экономьте время! Читайте B2B-дайджест MForum "Коротко о разном" / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Huawei начала прием предзаказов на Mate 20 lite / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Huawei Y9 (2019) замечен в TENAA / MForum.ru