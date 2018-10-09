Пресс-релизы: В DOM.RU Wi-Fi через соц.сети и портал Госуслуг

09.10.2018, MForum.ru

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» добавил новую возможность авторизации и идентификации пользователей в сети DOM.RU Wi-Fi. Теперь выйти в интернет с мобильных устройств в зоне действия сети можно через портал Госуслуг и социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники.

Эти способы дополнили авторизацию гостевого доступа пользователей через номер мобильного телефона, по паспорту, а также авторизацию пользователей по учетным данным абонента услуг связи «Дом.ru». Подключить авторизацию через соц.сети и Госуслуги корпоративный клиент может онлайн в Личном кабинете на сайте b2b.domru.ru.

«Дом.ru Бизнес» впервые применил авторизацию через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА - портал Госуслуг) при реализации проекта общегородского Wi-Fi в Набережных Челнах. Услуга была запущена по заказу городских властей. При подключении к Wi-Fi пользователь автоматически попадает на страницу авторизации, выбирает пункт «Войти через Госуслуги», вводит логин (Телефон/Email/СНИЛС) и пароль от Единого портала Госуслуг. Этот тип авторизации такой же безопасный, как и остальные, телеком-оператор не получает доступа к личным данным граждан (историю заявлений на получение услуг, информацию о платежах, штрафах, задолженностях и пр. данным с портала Госуслуг).

При авторизации через социальные сети передается информация, которая необходима для регистрации, а также прочие данные, для формирования социально-демографической аналитики в целом по Wi-Fi-зоне. В дальнейшем эти данные помогут предпринимателям и маркетологам эффективнее анализировать свою целевую аудиторию, планировать рекламные кампании, разрабатывать интересные предложения, совершенствуя бизнес под реальные запросы клиентов.

Компания активно развивает обширную региональную Wi-Fi-сеть, которая насчитывает более 18 тысяч точек доступа по всей России (в т.ч. коммерческие локации, городские проекты в Москве, Санкт-Петербурге и пр.). Сеть «DOM.RU Wi-Fi» работает во многих кафе, кинотеатрах, торговых центрах, образовательных и медицинских учреждениях, на площадях, парках и скверах.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: авторизация и идентификация Wi-Fi ЕСИА Дом.ru Бизнес

+ +