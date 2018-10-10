Пресс-релизы: Huawei улучшила свои позиции в рейтинге ведущих глобальных брендов

10.10.2018, MForum.ru

Шэньчжэнь, Китай – 5 октября 2018: Huawei вошла в первую сотню рейтинга «Лучшие глобальные бренды 2018» (Best Global Brands 2018) по версии ведущего консалтингового агентства Interbrand. Компания улучшила свою позицию в престижном рейтинге, охватывающем самые дорогие международные марки: в этом году она поднялась на два места и занимает 68-ю строчку. Такой рост связан с тем, что стоимость бренда Huawei в 2018 году увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составляет $7,6 млрд.

Huawei – поставщик информационно-коммуникационных (ИКТ) инфраструктурных решений и интеллектуальных устройств. Компания стремится обеспечить доступ к цифровым технологиям каждому человеку в каждом доме и на каждом предприятии, чтобы в конечном итоге построить совершенный и интеллектуальный мир связи. В сотрудничестве со своими многочисленными партнерами Huawei обеспечивает долгосрочные преимущества для своих клиентов, одновременно способствуя развитию новых технологий.

«На следующем этапе промышленной революции такие технологии, как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей и облачные вычисления, будут приобретать все большую важность. Huawei дает серьезные преимущества и обеспечивает высочайшее качество обслуживания клиентов за счет интеграции искусственного интеллекта, интеллектуальных устройств, сетей и облака», – комментирует Чжан Хунси (Zhang Hongxi), президент департамента корпоративного маркетинга компании Huawei.

Подразделение Huawei Carrier Business Group сосредоточило свои усилия на создании сетей типа All-Cloud на базе центров обработки данных для операторов связи по всему миру. Используя революционные решения для премиальных услуг домашней широкополосной связи, объектов беспроводной связи, ориентированных на любые сценарии применения, и «мобильные деньги» (Mobile Money), Huawei помогает операторам связи раскрыть потенциал существующих сетевых активов и оптимизировать качество обслуживания клиентов. В то же время Huawei приближает коммерческое использование сетей 5G в сотрудничестве с несколькими десятками компаний из разных стран.

Подразделение Huawei Enterprise Business Group представляет новые технологии в области облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей, корпоративной связи и т.п. Решения Huawei для умного города, безопасного города, многоканального банкинга, умных электросетей, транспорта и интеллектуальной системы образования используются ключевыми международными компаниями. В настоящий момент 211 компаний из списка Fortune Global 500, в том числе 48 компаний из первой сотни, работают с Huawei как с ключевым партнером в области цифровой трансформации.

Подразделение Huawei Consumer Business Group использует свой экспертный опыт, чтобы облечь новейшие технологии в идеальный дизайн. В этом году серия Huawei P20 вновь установила новые стандарты качества камеры мобильного телефона, получившей международное признание пользователей, что упрочило позицию Huawei как одного из лидеров рынка флагманских смартфонов. Новая модель из серии Mate будет представлена в Лондоне 16 октября – это первый телефон с новым процессором Kirin 980.

Подразделение также представляет и другие революционные устройства в категориях мобильной широкополосной связи и умного дома, открывая доступ к интеллектуальным цифровым технологиям по всему миру.

Подразделение HUAWEI CLOUD развивает новые технологии в сфере облачной инфраструктуры и создает надежные, стабильные, безопасные облачные сервисы, которые постоянно совершенствуются. Подразделение HUAWEI CLOUD уже представило свыше 120 сервисов и 60 решений в 16 категориях. Все они прошли тестирование и получили одобрение во многих странах, в настоящее время поддерживая ключевые бизнес-процессы многочисленных клиентов. Сервисы HUAWEI CLOUD Enterprise Intelligence (EI) используются в логистике, производстве, финансах и интернет-секторе. Модель «AI+industry» («искусственный интеллект + отрасль») – важный драйвер модернизации.

Кроме того, Huawei стремится устранить цифровое неравенство, защищать окружающую среду и поддерживать создание безопасных и стабильных сетей связи. В будущем стратегия компании будет ориентирована на ИКТ-инфраструктуру и умные устройства, и на изучение и обеспечение создания интеллектуального мира. Huawei также активно изучает новые технологии и новые бизнес-модели, постоянно разрабатывает и внедряет новые решения и вместе с партнерами создает интеллектуальный и совершенный мир связи.

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теги: бренды Huawei

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