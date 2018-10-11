Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845

11.10.2018, MForum.ru

Состоялся анонс игрового смартфона Razer Phone 2. Новинка получила IGZO-дисплей диагональю 5,7-дюйма и разрешением QHD при классическом соотношением сторон 16:9. Яркость экрана достигает 580 нит, при этом производитель подчеркивает более качественное отображение темных тонов.

Частота обновления экрана Razer Phone 2 — 120 Гц. Он поддерживает широкую цветовую гамму HDR и DCI-P3 для лучшего изображения в играх и видео. Кроме того, производитель поработал с системой охлаждения Snapdragon 845, чтобы исключить падение производительности при перегреве. Объем ОЗУ — 8 Гб, встроенной памяти — 64 Гб (UFS) с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора Razer Phone 2 — 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 4.0+ и беспроводной зарядки Qi мощностью до 15 Вт.

По причине появления беспроводной зарядки для защиты задней панели используется стекло, материал рамки — алюминий. Из любопытных фишек отметим RGB-подсветку логотипа на задней панели и поддержку Chroma. Таким образом, цвет подсветки логотипа будет соответствовать цвету светодиодных индикаторов. В части защиты от воды Razer Phone 2 соответствует стандарту IP67. 3,5 мм аудиторазъема нет, зато новинка получила наушники USB Type C с шумоподавлением. Также Razer Phone 2 снабжен мощными фронтальными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и собственным усилителем.

Существенным улучшением относительно аппарата предыдущего поколения стала сдвоенная камера на задней панели. Ее основной сенсор представлен 12 Мп модулем от Sony с поддержкой фокусировки Dual Pixel, оптической стабилизации изображения и объективом с апертурой f/1,75. Разрешение второго модуля также 12 Мп, но он снабжен телеобъективом с апертурой f/2,6. Запись видео может вестись в режиме 2160p@60fps и 1080p@120fps. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Она базируется на модуле с фискированным фокусом, но может похвастаться запись ю видео 1080p@60fps.

ОС — Android 8.1 Oreo, но уже скоро производитель обещает выпустить обновление. Цена Razer Phone 2 начинается от $799 за обычный вариант. Премиум-версия с улучшенной отделкой обойдется на $100 дороже. Цена фирменной беспроводной зарядки - $100, кожаный и келавровый чехлы обойдутся в $40 и $50, соответственно.