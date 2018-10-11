Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845

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Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845

11.10.2018, MForum.ru

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Состоялся анонс игрового смартфона Razer Phone 2. Новинка получила IGZO-дисплей диагональю 5,7-дюйма и разрешением QHD при классическом соотношением сторон 16:9. Яркость экрана достигает 580 нит, при этом производитель подчеркивает более качественное отображение темных тонов.

Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845

Частота обновления экрана Razer Phone 2 — 120 Гц. Он поддерживает широкую цветовую гамму HDR и DCI-P3 для лучшего изображения в играх и видео. Кроме того, производитель поработал с системой охлаждения Snapdragon 845, чтобы исключить падение производительности при перегреве. Объем ОЗУ — 8 Гб, встроенной памяти — 64 Гб (UFS) с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора Razer Phone 2 — 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 4.0+ и беспроводной зарядки Qi мощностью до 15 Вт.

Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845

По причине появления беспроводной зарядки для защиты задней панели используется стекло, материал рамки — алюминий. Из любопытных фишек отметим RGB-подсветку логотипа на задней панели и поддержку Chroma. Таким образом, цвет подсветки логотипа будет соответствовать цвету светодиодных индикаторов. В части защиты от воды Razer Phone 2 соответствует стандарту IP67. 3,5 мм аудиторазъема нет, зато новинка получила наушники USB Type C с шумоподавлением. Также Razer Phone 2 снабжен мощными фронтальными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и собственным усилителем.

Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845

Существенным улучшением относительно аппарата предыдущего поколения стала сдвоенная камера на задней панели. Ее основной сенсор представлен 12 Мп модулем от Sony с поддержкой фокусировки Dual Pixel, оптической стабилизации изображения и объективом с апертурой f/1,75. Разрешение второго модуля также 12 Мп, но он снабжен телеобъективом с апертурой f/2,6. Запись видео может вестись в режиме 2160p@60fps и 1080p@120fps. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Она базируется на модуле с фискированным фокусом, но может похвастаться запись ю видео 1080p@60fps.

Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845

ОС — Android 8.1 Oreo, но уже скоро производитель обещает выпустить обновление. Цена Razer Phone 2 начинается от $799 за обычный вариант. Премиум-версия с улучшенной отделкой обойдется на $100 дороже. Цена фирменной беспроводной зарядки - $100, кожаный и келавровый чехлы обойдутся в $40 и $50, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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