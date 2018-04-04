Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон

MForum.ru

Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон

04.04.2018, MForum.ru

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13 апреля компания Xiaomi представит некий продукт под брендом Black Shark и уже начала рассылать приглашения на соответствующее мероприятие, которое пройдет в Пекине. Ожидается, что героем презентации станет игровой смартфон.

Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон

Судя по логотипу Qualcomm, «сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 845. Также в активе Black Shark ожидаются от 6 до 8 Гб ОЗУ и от 64 до 256 Гб встроенной памяти. Кроме того, для более приятного игрового процесса дисплей новинки будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц. А с учетом агрессивной ценовой политики Xiaomi, можно предположить, что Black Shark будет дешевле, чем Razer Phone.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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