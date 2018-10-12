MForum.ru
12.10.2018,
Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 3.1 Plus. Новинка стала самым доступным смартфоном под брендом Nokia со сдвоенной камерой. Да и остальные характеристики вполне достойные.
Спецификации Nokia 3.1 Plus включат в себя 6-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек с соотношением сторон 18:9, чипсет MediaTek Helio P22 (8 ядер, 12 нм), 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также аккумулятор емкостью 3500 мАч.
Тыловая камера состоит из двух модулей — 13 (f/2.0) и 5 (f/2.4) Мп, фронтальная — 8 Мп с апертурой объектива f/2.2. Корпус Nokia 3.1 Plus металлический, дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. Отдельно отметим поддержку NFC, что для недорогих смартфонов встречается не всегда.
Программная часть Nokia 3.1 Plus базируется на Android One, таким образом проблем с обновлением не будет. В России Nokia 3.1 Plus появится в ноябре, цена — от 12 990 рублей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
11.10. [Новости компаний] Телеком: Сеть 5G T-Mobile построят на оборудовании Nokia и Ericsson на сумму $7 млрд. И никаких китайцев / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru