Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC

12.10.2018, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 3.1 Plus. Новинка стала самым доступным смартфоном под брендом Nokia со сдвоенной камерой. Да и остальные характеристики вполне достойные.

Спецификации Nokia 3.1 Plus включат в себя 6-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек с соотношением сторон 18:9, чипсет MediaTek Helio P22 (8 ядер, 12 нм), 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Тыловая камера состоит из двух модулей — 13 (f/2.0) и 5 (f/2.4) Мп, фронтальная — 8 Мп с апертурой объектива f/2.2. Корпус Nokia 3.1 Plus металлический, дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. Отдельно отметим поддержку NFC, что для недорогих смартфонов встречается не всегда.

Программная часть Nokia 3.1 Plus базируется на Android One, таким образом проблем с обновлением не будет. В России Nokia 3.1 Plus появится в ноябре, цена — от 12 990 рублей.