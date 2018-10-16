Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально

16.10.2018, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia X7. Каки другие устройства Х-серии, новинка ориентирована на рынок Китая. Однако, ожидается что Nokia X7 выйдет и на мировой рынок, но под именем Nokia 7.1 Plus.

Спецификации Nokia X7 подтвердили ранее появлявшиеся слухи. Новинка оснащена 6,18-дюймовым дисплеем разрешением 2246х1080 точек с поддержкой HDR. Экран устройства занимает 86,5% площади передней панели, его яркость достигает 500 нит, контрастность 1500:1, при этом он имеет охват 96% цветового пространства NTSC.

Внутри Nokia X7 разместились чипсет Snapdragon 710, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, дактилоскопический сенсор на задней панели и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0.

Тыловая камера представлена связкой 12 Мп модуля Sony IMX363 с апертурой f/1.9 и 13 Мп вспомогательного сенсора, а также оптики Zeiss. Поддерживаются OIS, двойной автофокус, распознование сцен и другие актуальные технологии. Разрешение фронтальной камеры Nokia X7 — 20 Мп.

Отдельно отметим, что аппарат уже из коробки работает под управлением Android 9.0 Pie. В зависимости от объема памяти цена Nokia X7 составит 1699, 1999 и 2499 юаней за версии 4/64, 6/64 и 6/128 Гб, соответственно.