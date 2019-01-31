Слухи: Nokia может привезти на MWC 2019 кнопочный телефон

MForum.ru
31.01.2019,
Под брендом Nokia может выйти недорогой кнопочный телефон с 2,4-дюймовым дисплеем. Фотографии новинки уже появились в базе данных TENAA. Дизайн аппарата близок к Nokia 106 и лишен каких-либо изысков.
Скорее всего новинка будем немногим дороже Nokia 106, но получит более крупный дисплей (2,4 дюйма, вероятное разрешение QVGA). Габариты устройства составят 120,8 х 53,49 х 13,81 мм. Также отметим вспышку, которой производитель оснастил тыловую камеру. Впрочем, ожидать выдающихся фото возможностей не стоит, вряд ли разрешение камеры превысит 2 Мп. Также известно об аккумуляторе емкостью 1020 мАч и поддержке GPRS. Анонс аппарата ожидается на MWC 2019, где HMD Global представит Nokia 6.1, Nokia 9 и даже новый аппарат семейства Asha.
© Антон Печеровый,
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