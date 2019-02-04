Телеком: Охват сетью LTE Deutsche Telekom достиг 97.6%

MForum.ru
04.02.2019,
По заявлению компании Deutsche Telekom покрытие сети LTE компании в Германии достигло 97.6% населения на конец 2018, после постройки дополнительно 430 базовых станций в течение 4q2018. Благодаря этому, доступ к сети LTE получили еще более 160,000 клиентов.
В 2019 году охват населения Германии покрытием LTE вырастет до 98%, обещает компания в пресс-релизе. Компания продолжит наращивать охват за счет развертывания дополнительных базовых станций от текущего уровня в 29 тысяч до 36 тысяч в 2021 году. По материалам: telekom.com
Население Германии составляет порядка 82,8 млн, таким образом среднее число жителей, приходящихся на каждую базовую станцию, составляет 2 855.
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теги: охват населения покрытием LTE Германия
© Алексей Бойко,
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