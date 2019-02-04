Телеком: SFR обеспечила охват сетью LTE 98.7% французов

04.02.2019, MForum.ru

По данным компании SFR, в зоне покрытия сети LTE этого оператора на конец 2018 года - 98,7% населения Франции, для этого оператор построил в течение года 3100 новых сайтов. Только в декабре услуги LTE появились еще в 349 муниципалитетах, а в 387 муниципалитетах LTE проапгрейдили до LTE-Advanced.

Число муниципалитетов, где скорости передачи данных могут достигать 300 Мбит/c выросло до 1146, в это число входит 260 городских территорий, где проживает более 20 тысяч жителей. Также расширяется территория, где доступны услуги с пиковыми скоростями до 500 Мбит/c, в нее входят 11 больших городов. Клиенты компании SFR в Париже позднее других получили доступ к услуге за счет агрегации четырех частотных диапазонов: 800 МГц, 1800 МГц, 2.6 ГГц и 2.1 ГГц.

В ноябре 2018 года, SFR объявила, что покрытие LTE в малонаселенных территориях достигло 90%, что означает выполнение задач, поставленных перед компанией регулятором Arcep на три года раньше, чем требовалось. Соответствующие обременения компания получила, вместе с лицензией на частоты в диапазоне 800 МГц - требовалось обеспечить охват 90% малонаселенных территорий Франции до 17 января 2022 года. Эти территории занимают 63% площади страны, на них расположено 22 500 муниципалитетов и проживает 18% населения. По материалам: telecompaper.com.

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