Телеком: WhatsApp - самый популярный мессенджер у абонентов ВымпелКом

MForum.ru

Телеком: WhatsApp - самый популярный мессенджер у абонентов ВымпелКом

12.02.2019, MForum.ru

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Это показал анализ активности абонентов компании в соцсетях и мессенджерах, проведенный методами BigData. В целом, уверен, эти данные можно смело распространить и на абонентов других компаний. 

В Билайн связывают рост проникновения соцсетей и мессенджеров с ростом объема 4G трафика в сети компании, за год объем трафика вырос вдвое и сейчас составляет 58% от общего объема мобильного трафика в сети Билайн. А на долю WhatsApp пришлось 84% общего объема трафика от трафика пользователей мессенджеров.  Мессенджер ожидаемо обгоняет по числу уникальных пользователей такие трафикогенераторы, как Facebook вместе с Facebook Messenger и Instagram. И только число пользователей ВКонтакте немногим больше, чем у WhatsApp. 

Билайн

Из других интересных цифр отмечу: на каждого пользователя соцсетями приходится 2.5 социальных сети. А вот число мессенджеров на человека снизилось с 3 разных до 2 на одного пользователя. Выросло время, проводимое абонентами в соцсетях - в декабре в Instagram пользователи сидели в среднем по 55 минут в день, а в Facebook - по 21 минуте. На WhatsApp в декабре пользователи тратили порядка 58 минут, в Facebook Messenger - 13 минут, в Viber - 22 минуты, в Skype - 12 минут. Средние цифры за 2018 год показаны на картинке ниже. 

С сожалением отметим, что данные ВымпелКом не включают информацию о пользовании мессенджером Telegram. Без его учета, говорить о долях разных мессенджеров можно только с изрядной натяжкой. 

В целом за декабрь на долю трафика в соцсетях пришлось более 45% всего дата-трафика ВымпелКом, на долю мессенджеров - 13,5%. Удивительный факт, до 25% уникальных пользователей все еще пользуются Одноклассниками. В целом приятно видеть рост трафика соцсетей и мессенджеров, тратить время в соцсетях более продуктивно, чем на просмотр линейного ТВ. 

В пресс-релизе компании можно найти еще больше цифр. А также на подготовленной в Билайн инфографике. 

 

Растет популярность мессенджеров и соцсетей

PS: Автор пользуется такими соцсетями, как: Facebook, Linkedin, Instagram и такими мессенджерами, как: Telegram, Facebook Messenger, WhatsUpp, Hangout.  

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теги: мессенджеры Билайн ВымпелКом WhatsUpp

© Алексей Бойко, MForum.ru

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