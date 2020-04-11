6G: Технология, которая будет соответствовать нашим несбывшимся ожиданиям от 5G

MForum.ru
11.04.2020,
Отвлечемся от неприятной информации об очередях на госпитализацию в Москве и поговорим о технобудущем, которое в любом случае настанет. Как известно, пока операторы занимаются развертыванием и эксплуатацией сетей 5G, ученые ряда передовых стран активно разрабатывают технологии, которые будут положены в основу стандартов и систем следующего поколения сетей мобильной связи и доступа в интернет.
Кому-то это может казаться странным - сейчас бы сети LTE еще до ума доводить, да поскорее развертывать покрытие 5G. Но если смотреть на то, насколько быстро растет потребление трафика абонентами и системами IoT, нетрудно понять, что сети предыдущих поколений не смогут обеспечивать эти потребности. И это лишь одно из целого ряда "невозможностей" для сетей LTE/5G. Так что сети 6G нам нужны, будут нужны через несколько лет, поэтому уже сейчас нужны работы по их разработке. В странах, где о необходимости разработки новой технологии задумываются не тогда, когда в мире уже приняты стандарты и развернуты первые сети на основе ее основе, разработками 6G занимаются уже с 2018 года.
Одна из таких стран - Финляндия. Здесь, как и в Китае и Японии приступили к разработке технологий 6G, которые должны быть готовы к практическому внедрению к 2030 году. Программу реализует Академия Финляндии, на вопросы RCR Wireless News отвечал Матти Латва-ахо, профессор академии и директор 6G Flagship программы. Вашему вниманию - мой пересказ беседы.
Кто работает в программе, в каких областях идут исследования?
Финская программа исследований 6G реализуется прежде всего в Университете Оулу. Финансирование осуществляется Академией Финляндии, государственным агентством, отвечающим за проведение научных исследованиях. В программе также участвуют Университет Аалто, Бизнес Оулу, Nokia, Университет прикладных наук Оулу, Технический исследовательский центр Финляндии - VTT. В последнее время к программу вошли еще две компании - Keysight Technologies и InterDigital.
Программа 6G это не только о 6G, поскольку сейчас идет фаза активного развертывания 5G, в рамках программы 6G занимаются и совершенствованием технологии 5G, прежде всего, в рамках совместных проектов, испытаний и демонстраций. Одновременно идет работа над основными технологическими компонентами и решениями, которые потребуются к 2030 году.
Перспективные исследования организованы по четырем взаимосвязанным стратегическим направлениям: беспроводная связь, технологии устройств и схем; распределенные интеллектуальные вычисления; новые приложения и услуги.
Когда технология 6G станет реальностью? Какими будут основные применения этой технологии?
Ожидаем, что к 2030 году общество будет управляться данными и обеспечиваться практически мгновенной неограниченной беспроводной связью. Сети 6G начнут появляться в районе 2030 года, чтобы оправдать ожидания, которые не оправдали сети 5G, а также дать возможность для создания новых приложений, прежде всего, приложений на базе искусственного интеллекта практически во всех сферах общества.
Предположительно использование 6G будет происходить в вертикалях, основы такого внедрения сейчас закладывает технология 5G. Будут появляться решения для малой дальности с очень высокой пропускной способностью, а также решения для обеспечения подключенностью отдаленных и сельских районов.
Какими будут основные движущие силы, с какими проблемами столкнутся технологии?
Программа ставит своей задачей формирование глобального видения исследований 6G с учетом, прежде всего, требований к производительности и качеству обслуживания. Также учитывается Программа устойчивого развития человечества, сформулированная в ООН. В рамках программы создается экосистема 6G.
Для создания технологий 6G требуется решить обширный набор проблем, как технических, так и нормативных и бизнесовых. Работа на более высоких частотах, растущее использование данных, приводят к необходимости решения таких вопросов, как - кто может использовать данные, кто может использовать спектр в будущей инфраструктуре 6G.
Каковы основные цели флагманской программы? Есть ли какие-то конкретные временные рамки выработки тех или иных решений?
Flagship 6G запущена в мае 2018 года, как восьмилетняя программа. Основные ее задачи - помочь компаниям завершить разработку стандарта 5G, выполнив пилотные испытания технологий и систем, разработать фундаментальные технологически компоненты, позволяющие создать системы 6G, а также ускорить надежную, устойчивую и безопасную цифровизацию общества на базе 5G и 6G. Все эти направления реализуются параллельно.
Результаты работ в рамках программы документируются в виде научных публикаций, сейчас их число уже достигает 838 (считаются только рецензируемые научные публикации). Кроме того, каждые два года 6G Flagship выпускает отчеты для Академии Финляндии, но это непубличные документы. В сентябре 2019 года 6G Fllagship опубликовала официальный отчет о разработке 6G, подготовленный по итогам семинара, который проводился на первом 6G Wireless Summit в 2019 году. В нем описывается концепция 6G и приводятся основные направления исследований, необходимых для разработки 6G.
В документе рассматриваются основные проблемы, возникающие в ходе иссделований и другая информация, которая должна помочь тем, кто составляет программы исследований на ближайшее десятилетие.
Сейчас сформировано 12 исследовательских групп, каждая из которых выпустить итоговый документ, доступ к которым будет возможен с конца апреля.
Источник: https://www.rcrwireless.com/20200407/5g/6g-satisfy-expectations-not-met-5g-6g-flagship-program
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теги: шестое поколение 6G IT конспекты информационные технологии
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