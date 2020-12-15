Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69

MForum.ru
15.12.2020,
HMD Global объявила, что у самой дешевой линейки смартфонов Nokia, серии C, появился новый представитель – C1 Plus. Напомню, C1 был выпущен в прошлом году, а C2 получил официальный статус еще в марте. Как следует из названия, C1 Plus является немного улучшенной версией C1.
Nokia C1 Plus оснастили 5,45-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (720х1440 точек), 4-ядерным 1,4 ГГц процессором, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и АКБ ёмкостью 2500 мАч. Разрешение тыловой и фронтальной камер новинки составляет 5 Мп. Габаритные размеры Nokia C1 Plus – 149,1 х 71,2 х 8,75 мм, а вес - 146 г. В программной части Nokia C1 Plus речь идет об Android 10 Go edition. Купить новинку в красном и синем цветах можно будет за 69 евро.
© Антон Печеровый,
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