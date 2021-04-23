Анонсы: Realme Q3 Pro на базе Dimensity 1100 представлен официально

MForum.ru
23.04.2021,
Бренд Realme анонсировал смартфоны серии Q3. В нее вошли 3 модели Realme Q3, Realme Q3i и Realme Q3 Pro, который стал лидером линейки. Основа аппаратной платформы Realme Q3 Pro – чипсет MediaTek Dimensity 1100 с системой жидкостного охлаждения, что должно обеспечить стабильность в играх.
Кроме того для игр реализован механизм тактильной отдачи за счет линейного вибромотора. Еще одно приятное отличие новинки – 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ (240 x1080 точек) и частотой обновления 120 Гц. Объем ОЗУ составит 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Тыловая камера строенная, в конфигурации 64 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для макросъемки. В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Емкость батареи – 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Купить новинку можно будет в черном, синем и желтом цветах. Кстати, в желтой версии смартфона слоган «Dare to Leap» имеет флуоресцентное напыление. Начало продаж на территории Китая – 29 апреля, цены – 1599 (6+128 Гб) / 1799 (8+128 Гб) и 1999 (8+256 Гб) юаней.
© Антон Печеровый,
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