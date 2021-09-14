Анонсы: Infinix Zero X представлен официально

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Анонсы: Infinix Zero X представлен официально

14.09.2021, MForum.ru

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Компания Infinix официально анонсировала смартфоны линейки Zero X, основной упор в которых сделан на дизайн. Старшие модели линейки получили корпуса из стекла, а Zero X Pro – вариант с отделкой под кожу. Другая сильная сторона новинок – фоточасть.

Анонсы: Infinix Zero X представлен официально

Infinix Zero X и Infinix Zero X Pro отличаются только конфигурацией тыловой камеры. В Infinix Zero X разрешение основного сенсора тыловой камеры – 64 Мп, тогда как Infinix Zero X Pro оснащен сенсором разрешением 108 Мп. Вспомогательные сенсоры: 8 Мп с широкоугольным объективом и 8 Мп с перископной оптикой и 5-кратным оптическим увеличением.

Анонсы: Infinix Zero X представлен официально

Остальные спецификации Infinix Zero X и Infinix Zero X Pro идентичны и включают в себя 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Helio G95, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Анонсы: Infinix Zero X представлен официально

Аппаратная платформа Infinix Zero X Neo аналогична - MediaTek Helio G95, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти. Однако он оснащен 6,78-дюймовым IPS-экраном разрешением 2460x1080 точек с частотой обновления 90 Гц, а его камера базируется на 48 Мп основном сенсоре дополненном 2 Мп датчиком глубины сцены и 8 Мп сенсором с перископной оптикой. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 18 Вт. Дактилоскопический сенсор располагается на боковом торце устройства.

Анонсы: Infinix Zero X представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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