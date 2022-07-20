Микроэлектроника: По оценкам TrendForce, в 3Q2022 цены на NAND-память снизятся на 8-13%

MForum.ru

Микроэлектроника: По оценкам TrendForce, в 3Q2022 цены на NAND-память снизятся на 8-13%

20.07.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

По данным TrendForce, в 2q2022 предложение памяти на рынке было избыточным. Уровни запасов материалов растут, заставляя продавцов снижать расценки. По оценкам аналитиков компании, из-за быстрого ухудшения баланса между спросом и предложением, падение расценок на флэш-память NAND вырастет на 8%-13% в 3q2022. В 4q2022 cнижение расценок может продолжиться.

Снизился объем заказов на поставку клиентских твердотельных накопителей. SSD - производители ПК снизили объемы заказов, чтобы переварить запасы, которые они сделали в первом полугодии 2022 года. Постепенно идет переключение внимания на 176-слойные чипы. В YMTC рассчитывают нарастить поставки накопителей во втором полугодии. При этом следует ожидать снижения цен и на накопители, тоже на 8%-13%.

Сегмент корпоративных SSD также будет характеризоваться меньшей динамикой, чем в первом полугодии. В основном, из-за влияния общего экономического спада. Объем B2B-заказов продолжает снижаться. Снизились объемы заказов от поставщиков облачных услуг в Китае в 3q2022, не оправдал ожиданий и спрос, обусловленный поставками серверных платформ. Чтобы нарастить объемы продаж, поставщики готовы на более щедрые ценовые предложения. Но поскольку покупатели не стремятся к наращиванию закупок, то снижение расценок в 3q2022 вырастет на 5%-10%.

Рынок eMMC стагнирует, покупатели тщательно контролируют запасы, но в долгосроке ожидается дальнейшее сокращение поставок продуктов 2D eMMC с целью поддержания стабильных цен. Но пока что можно ожидать, что цены на eMMC продукты в 3q2022 снизятся еще на 8-13%.

Что касается UFD, рекламные акции в Китае не вызвали восстановление спроса на смартфоны. Даже Samsung Electronics, которая в меньшей степени зависит от рынка Китая, заявила о туманных перспективах, что приведет к ослаблению рынка UFC в 2H2022. В итоге, и в этом сегменте ждем снижения цен на 8-13%.

Что касается 3D NAND Wafers, ожидалось, что пик сезонного спроса и отмена карантина в Китае освежат рынок, но спрос продолжает ухудшаться, а запасы у производителей и конечных потребителей остаются высокими. В этой ситуации ценам некуда двигаться, кроме как вниз. Снижение будет очень значимым — на 15%-20% в 3q2022.

--

За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro, также подключайтесь к Сообществу RUSmicro в VK

теги: микроэлектроника тренды рынок памяти цены

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Цены на флэш-память NAND вырастут в 2q2022 / MForum.ru

08.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: TrendForce обещает рост цен на корпоративные SSD / MForum.ru

03.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новости мирового рынка микроэлектроники в октябре 2018 / MForum.ru

11.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Акции производителей DRAM и NAND упали в цене после выхода очередного аналитического прогноза / MForum.ru

21.02. [Краткие новости] Оценки и прогнозы рынка памяти. Тренды / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 10 ms, lookup=0 ms, find=10 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 11:58 ABloud Тема: GPS. Global Positioning System. Система глобального позиционирования (30.01.2005)
[GPS-трекинг. Тарифы. Услуги] МегаФон предложил добавлять питомцев в семейную группу 20 июля 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон создал специальное предложение для владельцев ...
Вчера 10:05 ABloud Тема: Тарифы (29.10.2011)
[Тарифы. Тарифы-конструкторы. Вымпелком] Новый тариф UP — тысячи вариантов в одном решении 20 июля, Москва, пресс-релиз билайн, через MForum.ru — билайн запускает новый тариф UP, который заменит ...
18.07.2022 14:13 ABloud Тема: EGS. Устойчивое развитие (18.07.2021)
[EGS. билайн] билайн представляет ESG-отчет за 2021 год 18 июля 2022 года, Москва, пресс-релиз Вымпелком через MForum.ru – ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) представляет ESG-отчет (отчет по ...
18.07.2022 12:51 ABloud Тема: Чеченская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Чеченская республика. Вымпелком] Абоненты билайн в Чеченской Республике стали больше пользоваться мобильным интернетом 18 июля 2022 года, пресс-релиз билайн через MForum.ru - ПАО ...
14.07.2022 20:24 ABloud Тема: Энциклопедия Роботов (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
[Беспилотный транспорт. Эксперименты. V2X] На «умной» ЦКАД впервые проехал подключенный к дороге автомобиль 2022.07.14, пресс-релиз, через MForum. На «умной» ЦКАД проведены испытания отечественного ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

21.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: IQOO 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 с зарядкой 200 Вт представлены официально / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C35 появился на российском рынке / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: