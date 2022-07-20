Микроэлектроника: По оценкам TrendForce, в 3Q2022 цены на NAND-память снизятся на 8-13%

MForum.ru
20.07.2022,
По данным TrendForce, в 2q2022 предложение памяти на рынке было избыточным. Уровни запасов материалов растут, заставляя продавцов снижать расценки. По оценкам аналитиков компании, из-за быстрого ухудшения баланса между спросом и предложением, падение расценок на флэш-память NAND вырастет на 8%-13% в 3q2022. В 4q2022 cнижение расценок может продолжиться.
Снизился объем заказов на поставку клиентских твердотельных накопителей. SSD - производители ПК снизили объемы заказов, чтобы переварить запасы, которые они сделали в первом полугодии 2022 года. Постепенно идет переключение внимания на 176-слойные чипы. В YMTC рассчитывают нарастить поставки накопителей во втором полугодии. При этом следует ожидать снижения цен и на накопители, тоже на 8%-13%.
Сегмент корпоративных SSD также будет характеризоваться меньшей динамикой, чем в первом полугодии. В основном, из-за влияния общего экономического спада. Объем B2B-заказов продолжает снижаться. Снизились объемы заказов от поставщиков облачных услуг в Китае в 3q2022, не оправдал ожиданий и спрос, обусловленный поставками серверных платформ. Чтобы нарастить объемы продаж, поставщики готовы на более щедрые ценовые предложения. Но поскольку покупатели не стремятся к наращиванию закупок, то снижение расценок в 3q2022 вырастет на 5%-10%.
Рынок eMMC стагнирует, покупатели тщательно контролируют запасы, но в долгосроке ожидается дальнейшее сокращение поставок продуктов 2D eMMC с целью поддержания стабильных цен. Но пока что можно ожидать, что цены на eMMC продукты в 3q2022 снизятся еще на 8-13%.
Что касается UFD, рекламные акции в Китае не вызвали восстановление спроса на смартфоны. Даже Samsung Electronics, которая в меньшей степени зависит от рынка Китая, заявила о туманных перспективах, что приведет к ослаблению рынка UFC в 2H2022. В итоге, и в этом сегменте ждем снижения цен на 8-13%.
Что касается 3D NAND Wafers, ожидалось, что пик сезонного спроса и отмена карантина в Китае освежат рынок, но спрос продолжает ухудшаться, а запасы у производителей и конечных потребителей остаются высокими. В этой ситуации ценам некуда двигаться, кроме как вниз. Снижение будет очень значимым — на 15%-20% в 3q2022.
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теги: микроэлектроника тренды рынок памяти цены
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