Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже

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Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже

31.10.2022, MForum.ru

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Nokia G60, представленный в прошлом месяце, скоро поступит в продажу в Индии, о чем сообщил индийский филиал Nokia в Twitter.

Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже

Производитель еще не раскрыл информацию о ценах и доступности G60 в Индии. Однако смартфон уже указан на официальном индийском веб-сайте, причем только с одной конфигурацией памяти — 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. В части дизайна у новинки будет два цветовых варианта — черный и белый.

Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже

Остальные характеристики Nokia G60 включают процессор Snapdragon 695 SoC, 6,58-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц и аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой 20 Вт.

Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже

Разрешение фронтальной камеры новинки составляет 8 Мп, тыловая камера строенная – 50 Мп основной, 5 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп датчик глубины сцены. Nokia G60 поддерживает сети 5G, оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и имеет класс защиты IP52.

Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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