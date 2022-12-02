Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023

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Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023

02.12.2022, MForum.ru

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В прошлом месяце Infinix незаметно выпустила на мировой рынок Infinix Zero 5G 2023. Он дебютировал как первый в мире смартфон на базе чипсета Dimensity 1080. Однако на тот момент компания не подтвердила ни цену, ни доступность устройства. Но теперь цена на Infinix Zero 5G 2023 подтверждена.

Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023

Infinix Zero 5G 2023 оснащен 6,78-дюймовой ЖК-панелью IPS с перфорированным дизайном. Разрешение Full HD+ 1080 x 2400 пикселей, частота обновления 120 Гц, частота дискретизации касания 240 Гц. В вырезе экрана установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Тыловая камера Zero 5G 2023 базируется на 50-мегапиксельном основном сенсоре. Он работает в паре с 2-мегапиксельным макромодулем, 2-мегапиксельной камерой для определения глубины и счетверенной светодиодной вспышкой. Некоторые из функций фотографии, доступных в Zero 5G 2023, включают супер ночной режим, ночной фильтр, замедленную видеосъемку 960-х, редактирование Sky Remap и многое другое. Для сравнения, прошлогодний Infinix Zero 5G с процессором Dimensity 900 предлагал 48-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельную телеобъектив и 2-мегапиксельную камеру.

Внутри Zero 5G 2023 имеется SoC Dimensity 1080, 8 ГБ оперативной памяти + до 5 ГБ расширенной оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он работает на ОС Android 13 с оболочкой XOS 12. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Zero 5G 2023 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Infinix Zero 5G 2023 стоит 239 долларов. Что касается доступности, компания заявила, что она будет варьироваться в зависимости от региона. Он поставляется в таких оттенках, как черный Submarine Black, белый Pearly White и оранженвый Coral Orange.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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