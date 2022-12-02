Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023

MForum.ru
02.12.2022,
В прошлом месяце Infinix незаметно выпустила на мировой рынок Infinix Zero 5G 2023. Он дебютировал как первый в мире смартфон на базе чипсета Dimensity 1080. Однако на тот момент компания не подтвердила ни цену, ни доступность устройства. Но теперь цена на Infinix Zero 5G 2023 подтверждена.
Infinix Zero 5G 2023 оснащен 6,78-дюймовой ЖК-панелью IPS с перфорированным дизайном. Разрешение Full HD+ 1080 x 2400 пикселей, частота обновления 120 Гц, частота дискретизации касания 240 Гц. В вырезе экрана установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.
Тыловая камера Zero 5G 2023 базируется на 50-мегапиксельном основном сенсоре. Он работает в паре с 2-мегапиксельным макромодулем, 2-мегапиксельной камерой для определения глубины и счетверенной светодиодной вспышкой. Некоторые из функций фотографии, доступных в Zero 5G 2023, включают супер ночной режим, ночной фильтр, замедленную видеосъемку 960-х, редактирование Sky Remap и многое другое. Для сравнения, прошлогодний Infinix Zero 5G с процессором Dimensity 900 предлагал 48-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельную телеобъектив и 2-мегапиксельную камеру.
Внутри Zero 5G 2023 имеется SoC Dimensity 1080, 8 ГБ оперативной памяти + до 5 ГБ расширенной оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он работает на ОС Android 13 с оболочкой XOS 12. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Zero 5G 2023 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.
Infinix Zero 5G 2023 стоит 239 долларов. Что касается доступности, компания заявила, что она будет варьироваться в зависимости от региона. Он поставляется в таких оттенках, как черный Submarine Black, белый Pearly White и оранженвый Coral Orange.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 20 и Note 12 2023 представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023 / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru