IT: Cisco начала терять рынок России

29.06.2023, MForum.ru

Как узнали «Ведомости», федеральная таможенная служба намеревается заместить оборудование американской компании Cisco на российское к 2025 году. Процесс уже идет, доля отечественного оборудования у ФТС уже составляет порядка 60%. Решения Cisco заменяются на решения Элтекс.

В этом движении ФТС не одинока, решения Элтекс активно внедряет и Ростелеком. Удивительного в этом мало, Элтекс немало лет была партнером Cisco.

Есть и другие желающие откусить от доли Cisco в России, те же «Булат», QTech, F+ tech, Вектор технологии, UserGate. Впрочем, есть еще и азиатские производители, например, DCN и Edge-Core.

Быстрым процесс не будет, у Cisco была лидирующая доля рынка России по нескольким категориям изделий, в частности, по коммутаторами и маршрутизаторам. И пока что она остается значительной.

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теги: Cisco Элтекс

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