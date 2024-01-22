Микроэлектроника: Сэм Альтман, ChatGPT, хочет собрать миллиарды на строительство заводов по производству чипов для ИИ-индустрии

MForum.ru

Микроэлектроника: Сэм Альтман, ChatGPT, хочет собрать миллиарды на строительство заводов по производству чипов для ИИ-индустрии

22.01.2024, MForum.ru

По словами нескольких источников South China Morning Post, гендиректор OpenAI Сэм Альтман работает над привлечением миллиардов долларов от глобальных инвесторов для создания сети фабрик по производству чипов.

 

 

Как сообщается, Альтман провел переговоры с несколькими крупными потенциальными инвесторами в надежде собрать значительные суммы. В частности, по слухам, прошли переговоры с базирующейся в Абу-Даби G42 и с SoftBank Group. Ожидается, что участие в проекте будет предложено многим производителям.

Усилия Альтмана по сбору средств предположительно отражают его обеспокоенность нехваткой чипов для широкого внедрения ИИ. Ряд текущих прогнозов по производству чипов для ИИ, не соответствуют прогнозируемому спросу на них.

Путь, выбранный Альтманом, то есть создание собственных фабрик - намного более дорогой, чем более традиционный поход, которые предпочитают многие коллеги OpenAI. Amazon, Google / Alphabet и Microsoft – крупнейший инвестор OpenAI – обычно сосредотачиваются на разработке собственных чипов, производством которых затем обеспечивают контрактные предприятия.

Строительство одной современной фабрики может потребовать десятки миллиардов долларов, а создание сети таких фабрик - это проект на годы. В переговорах с G42 речь шла о привлечении $8-$10 млрд, узнали в Bloomberg.

По словам людей, знакомых с позицией Альтмана, он считает, что думать над расширением производства чипов ИИ необходимо уже сейчас, чтобы обеспечить необходимые объемы чипов к концу десятилетия.

С тех пор, как OpenAI выпустила ChatGPT более года назад, интерес к приложениям ИИ среди компаний и потребителей резко вырос. Это стимулировало огромный спрос на вычислительную мощность и процессоры, необходимые для создания и запуска этих программ ИИ. Альтман не раз заявлял, что для нужд его компании чипов недостаточно.

Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics лидируют на рынке производства микросхем - это потенциальные партнеры OpenAI.

G42 может оказаться не слишком надежным партнером для OpenAI, в США обеспокоены отношениями G42 с китайскими компаниями, занесенными в американский черный список, включая Huawei Technologies и Пекинский институт геномики, рассматривается вопрос о санкциях в отношении G42 и ее дочерних компаний и филиалов.

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теги: тренды микроэлектроника искусственный интеллект AI

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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