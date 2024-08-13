Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE

MForum.ru

Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE

13.08.2024, MForum.ru

Без громких анонсов Infinix выпустила свой первый планшет. Новинка называется Xpad, оснащена 11-дюймовым экраном и чипсетом Helio с поддержкой LTE.

Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE

Infinix Xpad базируется на чипсете Helio G99 с восьмиядерным процессором 2,2 ГГц. Этот чипсет широко используется брендами Transsion, почти два десятка устройств работают на самом мощном чипсете LTE на рынке. Infinix внедрила XArena Game Space с тремя различными режимами питания, предназначенными для распределения различных нагрузок мощности на графический процессор Arm-G57 MC2 для игровых целей.

Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE

Infinix Xpad оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1920 x 1200 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Экран радует довольно тонкой рамкой, благодаря чему соотношение экрана к корпусу составляет 83%. Infinix также сообщила, что яркость составляет 440 нит.

Корпус Infinix Xpad цельнометаллический корпус. На передней и задней панелях разместилось по одной 8 Мп камере. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой 18 Вт. Компания сообщила, что 50% Xpad можно заполнить примерно за 40 минут.

Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE

Infinix Xpad оснащен четырьмя динамиками для улучшения своих возможностей потребления мультимедиа. Не обошлось и без функций искусственного интеллекта – в новинке Infinix представила собственное решение под названием Folax. Это голосовой помощник на базе ChatGPT.

Infinix Xpad выпускается в трех цветах — синем, черном и золотом. Он оснащен 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Информации о ценах и сроках доступности пока нет.

Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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