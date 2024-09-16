Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - подключены Верхние Куларки, Верхняя Куэнга и Алия

MForum.ru
16.09.2024,
МТС провела технические работы по обеспечению сотовой связью и мобильным интернетом 3-х сел Сретенского района Забайкальского края. Более 1200 жителей поселков - получили возможность для использования услуг МТС.
По данным МТС, сеть оператора доступна на всей территории всех трех сел - Верхние Куларки, Верхняя Куэнга и Алия. Производственные компании получили возможность подключать средства контроля и безопасности. Ранее МТС запустила сеть LTE в селах Горный Зерентуй, Цаган-Ола и Бальзой.
«Сретенский район – непростой с точки зрения подключения телеком-инфраструктуры. Рельеф местности сложный – здесь расположены несколько крупных хребтов, а долины рек узкие с крутыми склонами. Подключение к сети LTE даст дополнительный импульс для развития многих сфер, от внутреннего туризма, онлайн-торговли, предпринимательства до народных промыслов и местной культуры», - отметил технический директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.
Поселения в Сретенском районе одни из старейших в Забайкалье. С 17 столетия поселенцы заселяли эти края, услышав о богатых залежах драгоценных металлов и других полезных ископаемых. По реке Шилка начинался водный путь к Тихому океану, отправлялись речные суда с различными грузами на Дальний Восток.
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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край
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