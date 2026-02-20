Мобильная связь: МТС в Тамбовской области - обеспечено покрытие LTE на двух федеральных трассах с использованием отечественных БС

20.02.2026, MForum.ru

Пресс-служба МТС сообщила о расширении сети оператора вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области. Оператор называет покрытие порядка 15 км бесшовным. Покрытие обеспечено с использованием российских базовых станций, разработанных и произведенных компанией Иртея.

Оборудование установлено в населенных пунктах, расположенных рядом с федеральными трассами - на 35-м километре дороги Р-208 "Тамбов-Пенза" и 495-м километре трассы Р-22 "Каспий", соединяющей Московскую область и Республику Калмыкия. Вряд ли стоит напоминать, насколько важно иметь мобильный доступ к интернету в дороге, взять хотя бы онлайн-карты, музыкальный стриминг и платежные сервисы.

Российское телеком-оборудование Иртея на сети МТС появилось в городах Рассказове и Кирсанове, а также в селах Сампурского, Староюрьевского, Моршанского, Ржаксинского, Пичаевского и Бондарского районов. Новая сеть 4G охватывает важные объекты социальной инфраструктуры: школы, библиотеки, дома культуры, административные учреждения. Быстрый доступ к цифровым продуктам получили более 20 тысяч местных жителей.

«Отечественные базовые станции обеспечивают населенные пункты качественной голосовой связью и большой емкостью сети для скоростной передачи данных. Первую российскую базовую станцию Иртея стандарта LTE наши специалисты ввели в эксплуатацию в прошлом году в рабочем поселке Ржакса. Всего за 2025 год были запущены площадки в 14 населенных пунктах региона. В планах – продолжать развитие сети в области с помощью телеком-оборудования российского производства», – рассказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Запуск отечественных базовых станций в Тамбовской области – часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях отечественного оборудования LTE. До 2030 года на сети МТС планируется установить 20 тысяч базовых станций Иртея.

