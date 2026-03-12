Мобильная связь: МегаФон в Петербурге - покрытие LTE расширено в Янино-1

12.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о расширении покрытия сети в районе новой застройки городского поселка Янино-1. По данным оператора, скорость мобильного интернета в кварталах теперь достигает 80 Мбит/с. Янино-1 остается одним из самых быстрорастущих пригородов Санкт-Петербурга. За последние годы здесь появились десятки новых жилых кварталов, вместе с ними выросла нагрузка на телеком-инфраструктуру.

Компания запустила в поселке новые объекты связи на улице Ясная. Оборудование работает в нескольких диапазонах LTE, что позволяет увеличить скорость и обеспечить устойчивый сигнал в плотной жилой застройке. Новые базовые станции также улучшили качество связи вдоль Колтушского шоссе - ключевой магистрали, соединяющей поселок с Санкт-Петербургом и населенными пунктами Всеволожского района.

«Янино активно развивается и становится важной частью петербургской агломерации. Многие жители работают в Петербурге, а проживают в поселке и активно пользуются онлайн-сервисами, видеосвязью и стриминговыми платформами. Поэтому мы заранее усиливаем сеть в районах новой застройки, чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом дома, на улице и в дороге», - отметил директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук.

теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Петербург Санкт-Петербург

