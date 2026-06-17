Анонсы: Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195

24.06.2026, MForum.ru

Realme тихо выпустила на ряде рынков 4G-версию смартфона P4x. В отличие от 5G-модели, которая дебютировала в декабре прошлого года, новый вариант получил более ёмкий аккумулятор, обновлённую заднюю панель и ряд других аппаратных изменений.

Смартфон оснащён 6.8-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и частотой 120 Гц. Вместо круглого выреза под камеру, как у 5G-версии, здесь используется каплевидный вырез. Аппаратной основой служит Unisoc T7250 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 на 64 или 256 ГБ. Предусмотрен выделенный слот для карты памяти microSD.

Одним из главных улучшений по сравнению с 5G-моделью стала батарея: её ёмкость увеличилась с 7000 до 8000 мАч, при этом сохранена поддержка быстрой зарядки 45 Вт. Основная камера — 50 МП с автофокусом, фронтальная — 5 МП. Среди прочего: боковой сканер отпечатков, разъём 3.5 мм, USB Type-C, защита IP64 и технология AI Pulse Light на задней панели.

Связь включает две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и GPS. Толщина корпуса — 8.78 мм, вес — 219 г. Цвета: Phantom Navy и Rally White. Цена за версию 4/256 ГБ — 799 малайзийских ринггитов (около 195 долларов).

Realme P4x 4G — это пример грамотной адаптации популярной модели под разные рынки. В то время как 5G-версия предлагает более современный дизайн и связь пятого поколения, 4G-вариант делает ставку на максимальную автономность.

Увеличение батареи до 8000 мАч при сохранении 45-ваттной зарядки делает его одним из самых долгоиграющих устройств в своём классе. При этом цена в $195 остаётся конкурентной, особенно с учётом 120-герцового экрана и защищённого корпуса.

Компромиссы очевидны: Unisoc T7250 и eMMC 5.1 — не самые быстрые компоненты, а HD-разрешение и отсутствие 5G могут отпугнуть продвинутых пользователей. Однако для тех, кому важна автономность и прочность, это очень достойный вариант. Особенно в регионах, где 5G-покрытие всё ещё ограничено.