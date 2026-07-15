Анонсы: Huawei Pura 90s Pro и Pro Max выходят на глобальный рынок

15.07.2026, MForum.ru

Компания Huawei объявила о глобальном запуске обновлённых флагманов Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, которые приходят на смену весенней серии Pura 90. Новинки сохранили ключевые особенности предшественников, но получили ряд улучшений и стали доступны за пределами Китая.

Обе модели работают на процессоре Kirin 9030S (7 нм) с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища. Управляются они оболочкой EMUI 16 на базе AOSP 16. Основное различие между версиями — в дисплеях и камерах. Pro Max оснащён 6.9-дюймовым LTPO OLED-экраном, а Pro — 6.6-дюймовым. Экраны обоих устройств получили антибликовое покрытие, снижающее отражения до 70%.

Главная фишка Pro Max — 200-МП перископный телевик (RYYB, 1/1.28 дюйма, 4x оптический зум, макросъёмка и 20x видео с CIPA 7.0). Основная камера Pro Max использует 50-МП сенсор LOFIC (1/1.28 дюйма) с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и 40-МП ультраширик. У Pro — 50-МП основная камера (без LOFIC), 12.5-МП ультраширик и 50-МП телевик с 4x зумом.

Еще одно отличие – батареи: Pro Max оснащен АКБ емкостью 6000 мАч (в Европе 5500 мАч), Pro — 6000 мАч. Зарядка у Pro Max мощнее — 100 Вт проводная и 80 Вт беспроводная, у Pro — 66 Вт и 50 Вт.

Цены на европейском рынке: Pro оценен от 900 евро, Pro Max — от 1150 евро. Продажи стартуют поэтапно — в Малайзии, Сингапуре и странах Ближнего Востока. В целом новинки представляют собой минорный апгрейд моделей 2026 года. Однако смена процессора и появление версии Pro Max с 200-МП телевиком могут сделать их интересными для поклонников бренда, особенно с учётом улучшенной стабилизации для видео.