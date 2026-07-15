Анонсы: Huawei FreeClip 2 S – обновлённые открытые наушники с улучшенной эргономикой и пространственным звуком

MForum.ru
15.07.2026,
В рамках глобальной презентации в Малайзии компания Huawei анонсировала новые полностью беспроводные наушники FreeClip 2 S. Модель приходит на смену прошлогодней FreeClip 2 и сохраняет фирменную открытую конструкцию C-bridge, которая не блокирует слуховой проход, обеспечивая комфорт и осведомлённость об окружающей обстановке.
Основное отличие новинки — новый материал из жидкого силикона, который на 25% мягче предыдущего поколения. При этом форма наушников была доработана на основе данных более чем 10 000 образцов ушных раковин. Вес каждого наушника составляет всего 5.1 грамма. Технология автоматического распознавания левого и правого канала позволяет носить их любым способом без необходимости ручной настройки.
Внутри установлена 10.8-мм двухдиафрагменная система драйверов, которая, по словам производителя, улучшает басовый отклик и общий звуковой баланс. За обработку звука отвечает отдельный нейропроцессор (NPU) с функциями шумоподавления при звонках и оптимизации аудио. Среди ключевых возможностей — адаптивная регулировка громкости в зависимости от окружающего шума, система с тремя микрофонами для подавления шума во время разговоров и технология обратной звуковой волны для снижения утечки звука.
Поддерживается пространственное аудио с динамическим отслеживанием движений головы, жестовое управление, Bluetooth 6.0 с подключением к двум устройствам одновременно и приложение Huawei Audio Connect с 10-полосным эквалайзером. Ёмкость аккумулятора обеспечивает до 9 часов воспроизведения и до 38 часов с зарядным кейсом. Есть поддержка быстрой зарядки, USB-C и беспроводной зарядки. Степень защиты: IP57 для наушников и IP54 для кейса.
FreeClip 2 S доступны в цветах Deepsea Blue и Space Silver. Цена в Великобритании — 199 фунтов (с промо-скидкой до 17 августа — 169 фунтов), в Европе — 229 евро (по акции до 21 августа — 199 евро). В Малайзии стоимость составляет 899 малайзийских ринггитов.
© Антон Печеровый,
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