Анонсы: Realme C100x – бюджетный 4G-смартфон с АКБ 8000 мАч и защитой MIL-STD-810H

MForum.ru
17.07.2026,
Компания Realme расширила в Индии бюджетную C-серию моделью C100x. Это 4G-устройство, которое делает ставку на автономность и прочность, предлагая большой аккумулятор и усиленный корпус за доступную цену.
Realme C100x оснащён 6.8-дюймовым HD+ IPS LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит . Он защищён стеклом Panda MN228 и поддерживает режим Rain Touch для работы влажными пальцами . Аппаратной основой служит восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с графикой Mali-G57, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 на 64 ГБ, который можно расширить с помощью карт microSD до 2 ТБ.
Основная камера — 50 МП с диафрагмой f/1.8, фронтальная — 5 МП. Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт и реверсивную 6 Вт. Производитель заявляет о сохранении 80% ёмкости после семи лет использования. Корпус соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет защиту от пыли и брызг IP64. Также присутствует боковой сканер отпечатков и светодиодный индикатор Pulse Light.
Работает Realme C100x на realme UI 7.0 (Android 16) . Среди программных функций — AI Outdoor Mode, AI Netpilot для стабилизации сигнала, Google Gemini и Circle to Search . Цена в Индии составляет 14 499 рупий за единственную версию 4/64 ГБ. Realme C100x доступен в синем и золотом цветах на сайте Realme, Flipkart и в розничных магазинах.
© Антон Печеровый,
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